Haberler Beşiktaş Usta yazardan Sergen Yalçın'a eleştiri: Sanırım maç bitti zannedip gitti!

Usta yazardan Sergen Yalçın'a eleştiri: Sanırım maç bitti zannedip gitti!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Kocaelispor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 08:51 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 08:52
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Usta yazardan Sergen Yalçın'a eleştiri: Sanırım maç bitti zannedip gitti!

TURGAY DEMİR – SERGEN SEYREDİYOR!

Bildiğin fırtına gibi başladı Beşiktaş, önde bastı, iki gol attı... Bu sırada henüz maçın ilk on dakikası oynanmıştı sanırım Sergen hoca maç bitti zannedip gitti!.. Abraham tel tel dökülüyor, sağdaki Cerny dolaşıyor, soldaki Toure masal gibi, bir var, bir yok... Yani takım üç kişi eksik aslında ve kulübede herkes seyrediyor. Hoca orada olsa kesin müdahale ederdi, o bakımdan gittiğini düşünüyorum!.. Ligin en zayıf ekiplerinden Kocaelispor alıyor sazı eline, otuz pas yapıyor, araya oynuyor, baskı kuruyor, şut atıyor... Yani gol, geldim, geliyorum diye bas bas bağırıyor ama Sergen hocada tık yok... Devre böyle bitti, ikinci yarı başında bir değişiklik bekliyorsun.. Ihhı.. O da olmuyor...


Usta yazardan Sergen Yalçın'a eleştiri: Sanırım maç bitti zannedip gitti!

Kenarda Jato Silva, Cengiz Ünder var, en azından Abraham ve Cerny çıkar ikisi girer ama öyle olmuyor. Seyretmeye devam ediyor Sergen Yalçın... Taa ki Beşiktaş bağıra bağıra gelen golü yiyene ve Abraham sakatlanana kadar... Sanırım tam o dakikada "tekrar stada giriş yaptı" Sergen hoca ve Jota Silva'yı aldı oyuna ki, bu oyuncu girdikten sonra sol kanat hareketlendi, önde top tutmak kolaylaştı, Kocaeli artık rahat rahat gelemedi vesselam.. Bu vesileyle söyleyelim tahtaya ilk yazılacak kanat oyuncusu Jato'dur, Cerny ya da Toure değil... Orkun Körkçü ilk 45'te muhteşem oynadı, milimetrik paslar attı. Emirhan Topçu, Sergen Yalçın dahil kendisini bugüne kadar görmeyenlerin ne kadar kör olduklarını göstermek istercesine harika bir performans ortaya koydu. N'Didi, Djalo, Gökhan ve Rafa en iyilerdi. Önümüzdeki maç derbi ve Beşiktaş Abraham gibi bir santraforu var! Ne diyelim Allah kolaylık versin...

Usta yazardan Sergen Yalçın'a eleştiri: Sanırım maç bitti zannedip gitti!

SİNAN VARDAR – KARTAL ZİRVEYE GÖZ KIRPTI

Beşiktaş, maça adeta kasırga gibi başladı. Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'un açık futbol oynama isteği Beşiktaş'ın en çok arzu ettiği şeydi. SiyahBeyazlılar, Rafa Silva ve Cerny'in akıl dolu golleriyle tribünleri coşturdu ve adeta derbiye odaklanmaya başladı. Rafa harika bir yıldız... Hem aldırana hem oynatana helal olsun! El Toure rakip savunmayı darmadağın ederken, Orkun'un müthiş pasları ve deparları tribünleri ayağa kaldırdı. Emirhan savunmada güven verdi, Ndidi ise varını yoğunu ortaya koydu. Cerny'nin çalışkanlığı ve oyuna sonradan giren ve şık bir gole imza atan Jota'nın hücuma katkı kalitesi dikkat çekiciydi.


Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Usta yazardan Sergen Yalçın'a eleştiri: Sanırım maç bitti zannedip gitti!

Alınan net galibiyete rağmen; Sergen Hoca'nın özellikle ikinci yarıda takımı neden geriye çektiğini ya da buna neden göz yumduğunu anlamakta zorlandım. Hele ki Kocaelispor gibi lige yeni çıkmış bir ekibe oyunu teslim etmek doğru değildi. Abraham ve özellikle Ndidi'nin oyunu terk etmek zorunda kalması Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaşlıların canını sıktı. Umarım ciddi bir şeyleri yoktur. Kazanılan 3 puan, Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi büyük moral oldu. Beşiktaş son iki haftada aldığı kritik galibiyetlerle yeniden zirve yarışına ortak oldu. Galatasaray deplasmanında 3 puan gelirse, işte o zaman; Beşiktaş bir anda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur.

Usta yazardan Sergen Yalçın'a eleştiri: Sanırım maç bitti zannedip gitti!

MUSTAFA ÇULCU – SARI KART DOĞRUYDU

Beşiktaş, erteleme maçında elde ettiği farklı galibiyet ve moralle kendi seyircisi önünde daha özgüvenliydi ve oyuna çok iyi başladı. Kocaelispor için varoluş, lige tutunma maçı olunca savunma güvenliğinden yoksun, cümbür cemaat önde şuursuz baskı pahalıya mal oldu. Beşiktaş'ın işi kolaylaştı. Savunma arkasına atılan iki uzun topta önce Balogh, sonra kaleci Jovanovic hata yapınca 10 dakika Beşiktaş 2-0 yakaladı. Sonra topu Kocaelispor'a bıraktı, bulduğu iki golün kopyası, geçiş oyununu devam ettirdi. Beşiktaş'ın klasik savunma sıkıntısı devam edince, ikinci yarının başında Kocaelispor'un golü geldi. Kocaelispor'un ikinci yarı futbolu dirençliydi ama Beşiktaş galibiyet serisini devam ettirdi. Ali Şansalan, Beşiktaş'ın ilk golünde ikili mücadelede, oyunu oynatması ve ikinci golde kalecinin topu ceza alanı dışında elle temasına rağmen, risk alıp oyunu devam ettirmesi, gole prim tanıması ve sonra kaleciye sarı kart göstermesi başarılıydı.

Usta yazardan Sergen Yalçın'a eleştiri: Sanırım maç bitti zannedip gitti!

Ancak takımlara farklı oyunculara sinirli davranması, bir takımın oyuncularını tabir yerindeyse fırçalaması, 'kart gösteririm' diye tehditkar beden dili kullanması, diğerine babacan ve sempati ile yaklaşımı kabul edilemez. Bu davranışlar çağdaş, evrensel değil, durumu idare eden hakemliktir. Yutturduğunu sanma herkes görüyor. 23'te yüksek hava topu mücadelesinde Toure'nin sol kolu gereğinden fazla açılınca Balogh'nın boyun-yüz bölgesine geliyor hakem sahada penaltı verse hayır diyemeyeceğimiz bir karar olurdu. Şansalan oralı bile olmadı. Bazı faul sonrasında kovboy hızıyla silah çeker gibi kart çekti ancak Gökhan'ın Tayfur'u çekerek sarılarak durdurmalarında nihayet üçüncüsünde sarı gösterebildi. 65'te Jota açık ofsayt gol iptali doğru. Beşiktaş'ın 3. golü net çizgiyi geçiyor, gol temiz. Hakem maça iyi başladı, sonra klasik Ali Şansalan'a döndü. Tempo yükselince oyuna ayak uyduramadı.

