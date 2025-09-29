CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Frutos'a kiralama teklifi

Frutos’a kiralama teklifi

İspanyol basını, Beşiktaş'ın Rayo Vallecano'da forma giyen kanat oyuncusu Jorge de Frutos için teklif yaptığını duyurdu. İspanyol ekibi 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kesin bir dille reddetti. Haberde, İspanyol oyuncunun Nottingham Forest ve Olympiakos'tan 10 milyon euronun üzerinde teklifler aldığı, fakat Rayo'nun bunları da geri çevirdiği aktarıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Frutos’a kiralama teklifi
İspanyol basını, Beşiktaş'ın Rayo Vallecano'da forma giyen kanat oyuncusu Jorge de Frutos için teklif yaptığını duyurdu. İspanyol ekibi 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kesin bir dille reddetti. Haberde, İspanyol oyuncunun Nottingham Forest ve Olympiakos'tan 10 milyon euronun üzerinde teklifler aldığı, fakat Rayo'nun bunları da geri çevirdiği aktarıldı.
