Carrasco’dan Beşiktaş cevabı

Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın veto ettiği ileri sürülen Yannick Carrasco açıklamalarda bulundu. Belçikalı kanat oyuncusu Avrupa'ya dönme ihtimali hakkında "Adım, futbolda yaptıklarım ve yapmaya devam ettiklerimden dolayı gündeme geldi. Bugün buradayım ama yarın nerede olacağınızı bilemezsiniz. Avrupa, Avrupa'dır. Şampiyonlar Ligi'nde ve milli takımda oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.
