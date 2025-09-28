Beşiktaş için flaş transfer gerçeği! Jorge de Frutos...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig devlerinden Beşiktaş yeni sezonda kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti. Siyah-beyazlıların kadrosuna İspanyol futbolcu Jorge de Frutos'u da katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 12:05 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 12:32
Yaz transfer döneminde kanat rotasyonu için yoğun bir uğraş vererek Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Jota Silva ve El Bilal Toure gibi 4 yeni ismi kadrosuna katan Beşiktaş'ta, listedeki isimlerden bir tanesine yapılan teklifin reddedildiği ortaya çıktı.

Diairo de Granada'nın haberine göre siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminin son günlerinde Rayo Vallecano'nun en etkili oyuncularından biri olarak görülen Jorge de Frutos için teklif yaptı.

YAPILAN TEKLİF

İspanyol ekibi, 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık olarak yöneltilen teklifi kesin bir dille reddetti. Haberde, İspanyol oyuncunun Nottingham Forest ve Olympiakos'tan da 10 milyon euro'nun üzerinde teklifler aldığı fakat Rayo'nun bu teklifleri reddettiğinin altı çizildi.

MİLLİ TAKIMA KARŞI OYNAMIŞTI

28 yaşındaki oyuncu, İspanya formasıyla milli takımımıza karşı 6-0'lık karşılaşmada oyuna 68. dakikada dahil olmuştu.

PERFORMANSI

Bu sezon Rayo Vallecano ile 7 maçta görev alan de Frutos, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

İŞTE O HABER:

SON DAKİKA
