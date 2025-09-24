Kayserispor-Beşiktaş MAÇI TIKLA İZLE | Zecorner Kayserispor-Beşiktaş maçı nasıl, nereden izlenir? BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme mücadelesinde futbolseverlerin gözü Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Siyah-beyazlı ekip, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı üç karşılaşmadan yalnızca bir galibiyet çıkarabildi. Bu süreçte iki mağlubiyet alan Beşiktaş, Kayseri deplasmanında moral bulmak istiyor. Futbolseverler ise "Kayserispor-Beşiktaş maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme karşılaşmasında oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Zecorner Kayserispor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswıl, Abdulsamet, Carole, Jung, Dorukhan, Opoku, Burak, Tucı, Cardoso

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Abraham

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Yeni sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan ardından göreve Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, Kayserispor maçında kötü gidişe dur demek istiyor. Son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Kayseri deplasmanında 3 puan alarak Galatasaray ile olan puan farkını 9'a düşürmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

KAYSERİSPOR'UN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda oynadığı iki deplasman maçını da kaybeden Beşiktaş, bu karşılaşmalarda gol de bulamadı. Corendon Alanyaspor maçında 2-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, son hafta karşılaşmasında ise Göztepe'ye 3-0 kaybetti.

ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNÜYOR

Başakşehir ile oynanan lig maçında direkt kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Orkun Kökçü, Kayseri kafilesinde yerini aldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda ilk 11'de başlaması beklenen Kökçü'nün Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 1 asisti bulunuyor.

KAYSERİSPOR İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 60. RANDEVU

Tarihleri boyunca 59 defa karşı karşıya gelen Kayserispor ile Beşiktaş, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında 60. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 32 karşılaşmayı siyah-beyazlılar kazanırken, 14 mücadeleyi de sarı-kırmızılılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ'TA 10 EKSİK

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Kayserispor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta 10 futbolcu kamp kadrosunda bulunmuyor. Statü gereği yeni transferler; Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut siyah-beyazlı formayı giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan ve tedavisine devam edilen Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu'nun da Kayseri deplasmanında şans bulması beklenmiyor.

KAYSERİSPOR'DA EKSİKLER

Beşiktaş karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor'da statü gereği; Kayserispor'da ise Deniz Dönmezer, Laszlo Benes, Youssef Ait Bennasser, Furkan Soyalp, German Onugkha, Ali Karimi ve Yaw Ackah şans bulamayacak. Tedavileri devam eden Majid Hosseini, Joao Mendes ve Carlos Mane'nin ise forma giymesine zor gözüyle bakılıyor.

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayserispor-Beşiktaş maçı hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek. Kayserispor-Beşiktaş maçı VAR hakemi Erkan Özdamar olurken, AVAR'da ise Bahtiyar Birinci ve Ferhan Kestanlıoğlu görev yapacak.