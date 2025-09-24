BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Devrim Şahin sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın mücadele öncesi karşılaşmaya 11'de başlayan genç oyuncusu Devrim Şahin hakkında konuştu.

İşte Yalçın'ın sözleri...

Sergen Yalçın: "Rakip de eksik, biz de eksiğiz. Daha önce oynanması gereken bir maç. Neden ertelendiğini de anlamadım. Ertelenecek bir maç değildi ama öyle karar verilmiş. Eksiker her zaman oluyor futbolda, her türlü sorun yaşayabiliyorsunuz, normal bunlar. Oynayacak oyuncularımız var."

"PERİYOT BİZİM İÇİN SIKINTILI"

"Kazanmak istiyoruz. Ona göre hazırlandık. Oyuncularımızı konsantre gördüm. Oyun oynamaya çalışacağız. İnşallah bizim için iyi bir oyun olur. Çalışıyoruz, eksiklerimiz var, onları gidermeye çalışıyoruz. Bu periyot bizim için biraz sıkıntılı olur. Oyuncuların birlikte oynaması gerekiyor. Onu henüz sağlayamıyoruz. Bakalım ne olacak." dedi.

DEVRİM ŞAHİN SÖZLERİ

"O bölgede oyuncumuz yok. Rashica da, Ndidi de sakatlıktan çıktı. Oyuncularımız yok. O yüzden kullanmak zorundayız. Devrim'le bizimle antrenman yapan bir oyuncu. Oyuncunun genci ve yaşlısı yok. Genç bir arkadaşımız, umarım onun için de iyi bir hikayenin başlangıcı olur." ifadelerini kullandı.