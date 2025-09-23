Gedson’u yerden yere vurdu

Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'e sert eleştiri geldi. Rusya Milli Takımı Asistan Menajeri ve eski Spartak futbolcusu Pissarev, Barco ile Gedson'un birbirine çok benzer oyuncular olduğunu belirterek "Gedson için 25-26 milyon harcandı, ama özellikleri ve pozisyonu bakımından Barco'yu kopyalıyor. Fernandes nereye koşacağını bilmiyor" şeklinde konuştu.
