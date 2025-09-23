Beşiktaş'ta ilk 11 bilmecesi! Eksikler can sıkıyor

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de Alanyaspor ve Göztepe deplasmanlarından mağlubiyetle ayrılan ve sezona kötü başlangıç yapan Beşiktaş, yarın erteleme maçında Kayserispor'la karşılaşacak. Göztepe karşısında ortaya konulan futbol ve alınan 3-0'lık yenilgi moralleri bozdu. Siyah-beyazlılar zorlu müsabakada statü gereği 8 oyuncusundan yararlanamayacak. Maçın oynanması gereken tarihten sonra kadroya katılan yeni transferler Rıdvan Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Djalo, Taylan, El Bilal Toure, Cengiz, Cerny ve Jota Silva takımdaki yerlerini alamayacak.

MECBUREN JONAS

Elinde fazla alternatif bulunmayan teknik direktör Sergen Yalçın ilk 11'i kurmakta büyük sıkıntı yaşıyor. Kalede Mert Günok'a görev verecek olan 52 yaşındaki teknik adam, sağ bekte mecburen Svensson'u oynatacak. Gözden çıkarılan Norveçli oyuncu Rams Başakşehir ve Göztepe maçlarında kadroda yer almamıştı. Savunmanın göbeğinde Göztepe karşısında olduğu gibi Paulista ve Uduokhai solunda ise Jurasek görev alacak. Orta saha Demir Ege, Ndidi ve Orkun Kökçü'den oluşacak. Hücumda ise Beşiktaş'ın kozları Rashica, Rafa ve Abraham olacak.

MAÇIN HAKEMİ KAYATEPE

Kayserispor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak 1. hafta erteleme maçını hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Anıl Usta üstlenecek. Reşat Onur Coşkunses ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak.

DEVRİM'E FORMA ŞANSI

Kayserispor karşısına önemli yıldızlarından yoksun çıkacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, altyapıdan kulübeye takviye yapacak. Bu isimlerden biri de antrenmanlardaki performansıyla göze giren Devrim Şahin. 18 yaşındaki sol kanat, geçen sezon U19 Süper Ligi'nde 32 maçta 10 kez ağları havalandırdı.