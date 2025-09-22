İşaret mi dejavu mu? Beşiktaş'ın son şampiyonluğundaki istatistik...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, ligde son 5 sezonun en başarısız başlangıçlarından birini gerçekleştirdi. Fakat son şampiyonluk da yine böyle bir giriş ile gelmişti ve takımın başında yine Sergen Yalçın vardı. Acaba bu durum kasım sendromuna mı yoksa mutlu sona bir işaret?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Son 5 sezonun ilk 4 haftalarına bakıldığında ilginç bir ayrıntı göze çarpıyor. Sezona geçen yılların aksine 2 galibiyet, 2 yenilgi alarak giriş yapan ve büyük eleştirilere maruz kalan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile şampiyon olduğu sezonun ilk dört haftasına da iyi bir başlangıç yapamamış ve 1 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyet almıştı. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 galibiyet, 1 de mağlubiyet alınan sonraki yıllar da ise yönetim ve teknik heyet değişiklikleri yaşanmıştı.

HAYIR MI, ŞER Mİ?

"Her şerde bir hayır var" derler. Rakamlar ve istatistikler yalan söylemez diye de ilave ederler. Evet, Kara Kartal son zamanların en kötü lig başlangıcına imza attı. 10 maçta kalesinde 15 gol gördü. Ligde 4 maçta ise 6 gol ağlarındaydı. Şampiyon olduğu yıl da ilk 4 haftada kalesinde 7 gol vardı ve evinde Antalya ile berabere kalmış, G.Birliği'ne yenilmiş, deplasmanda ise Konya'ya 4-1 yenilmişti. İşaret mi dejavu mu bunu Sergen Yalçın belirleyecektir.

