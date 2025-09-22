Beşiktaş'ta flaş transfer gerçeği! Ferreirinha...

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

ESPN'in haberine göre siyah-beyazlılar, Brezilya ekibine kiralama teklifinde bulundu. Ancak Sao Paulo yönetimi, Hernan Crespo'nun önemli oyuncularından birini bu şartlarda bırakmayı kesin bir dille reddetti.

Beşiktaş'ın bu transferin gerçekleşmesinini ardından rotasını Portekizli Jota Silva'ya çevirdiği aktarıldı. Öte yandan Ferreirinha, transfer söylentilerine rağmen ayrılık düşünmediğini net şekilde dile getirdi. Caze TV'ye konuşan oyuncu, çocukluğundan bu yana Sao Paulo taraftarı olduğunu vurgulayarak "Burada çok mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

35 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Brezilyalı kanat, kritik maçlardaki golleriyle dikkat çekti.

