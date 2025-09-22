CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta flaş transfer gerçeği! Ferreirinha...

Beşiktaş'ta flaş transfer gerçeği! Ferreirinha...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş kısa süre önce kadrosuna Jota Silva'yı katmıştı. Siyah-beyazlıların bu transferden önce Brezilyalı yıldız Ferreirinha ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 10:45
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta flaş transfer gerçeği! Ferreirinha...

ESPN'in haberine göre siyah-beyazlılar, Brezilya ekibine kiralama teklifinde bulundu. Ancak Sao Paulo yönetimi, Hernan Crespo'nun önemli oyuncularından birini bu şartlarda bırakmayı kesin bir dille reddetti.

Beşiktaş'ın bu transferin gerçekleşmesinini ardından rotasını Portekizli Jota Silva'ya çevirdiği aktarıldı. Öte yandan Ferreirinha, transfer söylentilerine rağmen ayrılık düşünmediğini net şekilde dile getirdi. Caze TV'ye konuşan oyuncu, çocukluğundan bu yana Sao Paulo taraftarı olduğunu vurgulayarak "Burada çok mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

35 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Brezilyalı kanat, kritik maçlardaki golleriyle dikkat çekti.

İŞTE O HABER

REKLAM - Türk Telekom
Saran'ı F.Bahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular!
DİĞER
Sadettin Saran seçilir seçilmez soluğu orada aldı! Dikkat çeken Aykut Kocaman sözleri...
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
G.Saray'da Buruk'tan radikal değişiklik!
Buruk'tan Sane için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool'dan G.Saray'a özel karar! Liverpool'dan G.Saray'a özel karar! 10:20
Saran'ı F.Bahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular! Saran'ı F.Bahçe'ye getirmek istediği hoca ile duyurdular! 09:55
Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası maçı! Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası maçı! 09:51
Galatasaray-Konyaspor maçı detayları! Galatasaray-Konyaspor maçı detayları! 09:44
Alex de Souza'dan Saran'a tebrik Alex de Souza'dan Saran'a tebrik 09:42
Buruk'tan Sane için flaş karar! Buruk'tan Sane için flaş karar! 09:28
Daha Eski
MHK Başkanı istifasını veriyor! MHK Başkanı istifasını veriyor! 09:21
Maçın ardından dikkat çeken eleştiri! Maçın ardından dikkat çeken eleştiri! 08:51
Bugünkü maçlar 22 Eylül Pazartesi Bugünkü maçlar 22 Eylül Pazartesi 08:20
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı 00:25
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25