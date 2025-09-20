Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, kalesini gole kapatmayı unuttu. Siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa Ligi Elemeleri ve Konferans Ligi Elemeleri'ndeki 6 maçta da gol yemiş ve 11 kez meşin yuvarlağı ağlarında görmüştü. Beşiktaş, Göztepe maçıyla birlikte ligdeki 4 karşılaşmada da gol yedi.
