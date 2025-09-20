CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor

Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, kalesini gole kapatmayı unuttu. Siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa Ligi Elemeleri ve Konferans Ligi Elemeleri'ndeki 6 maçta da gol yemiş ve 11 kez meşin yuvarlağı ağlarında görmüştü. Beşiktaş, Göztepe maçıyla birlikte ligdeki 4 karşılaşmada da gol yedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, kalesini gole kapatmayı unuttu. Siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa Ligi Elemeleri ve Konferans Ligi Elemeleri'ndeki 6 maçta da gol yemiş ve 11 kez meşin yuvarlağı ağlarında görmüştü. Beşiktaş, Göztepe maçıyla birlikte ligdeki 4 karşılaşmada da gol yedi.
Çare Osimhen! Sahalara dönüş tarihi...
Demirel'den Tedesco sözleri! "Gol sevinçlerindeki tepkisi..."
DİĞER
Can Borcu'nda Handan ve Mehmet’e kötü sürpriz!
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi"
Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi" Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi" 06:57
Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! 00:07
Bursaspor yarı finalde! Bursaspor yarı finalde! 00:07
Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! 00:04
Bursaspor yarı finalde! Bursaspor yarı finalde! 00:00
Sergen Yalçın mağlubiyetin ardından konuştu! Sergen Yalçın mağlubiyetin ardından konuştu! 23:56
Daha Eski
Kartal İzmir'de kayıp! Kartal İzmir'de kayıp! 23:56
Demirel'den Tedesco sözleri! "Gol sevinçlerindeki tepkisi..." Demirel'den Tedesco sözleri! "Gol sevinçlerindeki tepkisi..." 23:56
Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! 23:56
Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti 23:56
Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... 23:56
Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! 23:56