36’da penaltı bekledi

36'da Jurasek'in kalesi sahasına gönderdiği ortada, Abraham'dan önce Heliton araya girerek topu kornere gönderdi. Pozisyonun ardından Beşiktaşlı oyuncular, hakem Türkmen'e penaltı itirazında bulundu. Hakem Mehmet Türkmen, kısa bir süre VAR'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi. Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyet, bu karara itirazda bulundu.
