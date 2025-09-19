Serkan Reçber işbaşı yaptı

Beşiktaş'ta Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen Serkan Reçber dün resmen mesaiye başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Başkanımız Serdal Adalı'nın Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır. Kendisine başarılar dileriz.
