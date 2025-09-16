Jota Silva hırs küpü

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva takımla çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın'ın verdiği program doğrultusunda eksiklerini de kapatan 26 yaşındaki futbolcunun İzmir deplasmanında kadroda olması bekleniyor. Orta alanda ciddi eksikleri bulunan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyunun gidişatına göre Jota'ya da şans verebileceği öğrenildi.