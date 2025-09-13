Yıldızlararası

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sergen Yalçın’ın gelmesiyle pozitif bir enerjiye kavuşan Beşiktaş, yıldız oyuncuları kadroya dahil ederek hedefine ulaşmak istiyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Beşiktaş'ta yönetim kara bulutları dağıtıp, moral motivasyonu tekrar sağlamış olsa da Solskjaer'den istediği verimi alamayınca aynı koltuğa şampiyonluk yaşatan efsane ismi yeniden oturttu. Sergen Yalçın ile birlikte transfer konusu hareketlilik kazandı. Jurasek, Abraham, Orkun, Ndidi, Taylan gibi isimlere Toure, Djalo, Cerny, Rıdvan, Cengiz, Gökhan ve Jota Silva gibi yıldızlar eklendi. Yönetim şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir takım kuruyor. Taylan ve Cerny ile sağ kanadı, Rıdvan, Jurasek ve Jota Silva ile de sol kanadı kontrol edecek. Orkun, Ndidi ve Djalo merkez orta saha ile savunmaya katkı sunacak. Cengiz, Toure ve Abraham ise gol bölgelerinde etkili olacak.

Wilfred Ndidi

Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Ndidi ön liberoda savunması, rakipten kaptığı toplar ve oynadığı bilinçli futbolu ile tanınıyor. Oyunu geriden yönlendirebiliyor. Dikine uzun isabetli paslar atabiliyor.

Vaclav Cerny

Sergen hocanın kadrosunda görmek istediği bir oyuncuydu. Pozisyonları hazırlayıp bitirmesiyle bilinir. Ajax'ın futbol akademisinden yolu geçmiştir. Sağ kanat ve 10 numara bölgesinin değişmez adamıdır.

Tiago Djalo

Futbol özellikleri gibi özel hayatı da çok renkli bir futbolcu. Stoper, sağ bek, sol bek oynayabilen tecrübeli isim futbolu Sporting alt yapısında öğrenmiştir. İngilizce, İspanyolca, Fransızca bilmektedir.

El Bilal Toure

Beşiktaş'ın yeni santrforu El Bilal Toure yedek kulübesinden oyuna giren ve fazla göz önünde olmadığından futbolseverlere belki tanıdık gelmeyebilir fakat oldukça hareketli bir golcü. Mali milli takımında da forma giyen genç forvet dikkate almayan savunma bedelini ağır ödeyebilir.

