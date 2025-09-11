TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta gündem Axel Disasi! Bonservisiyle gelecek

CANLI SKOR ANA SAYFA
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Chelsea'nin 27 yaşındaki Fransız stoperi Axel Disasi için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 06:51
Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala kadrosundaki eksik noktaları tamamlamak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş stoper transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Siyah-Beyazlılar'ın Chelsea forması giyen Axel Disasi ile yakından ilgilendiği öğrenildi. 27 yaşındaki Fransız stoper için İngiliz ekibiyle temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak istediği de gelen haberler arasında. Takvim'de yer alan habere göre Disasi transferinin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanması bekleniyor.

