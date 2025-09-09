TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan İsmail Yüksek bombası! Fenerbahçe...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibinin bir başka yıldızı İsmail Yüksek'e de talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Türkiye'ye iki sene önce döndüğünde büyük hedefleri olduğunu ancak bekleneni veremediğini belirten Ünder, "Kariyerimin yeni sayfasına geçerken önceden olduğu gibi kulağım yine tüm dedikodulara kapalı" dedi.
Hayalleri için büyük bir adım attığını söyleyen yıldız oyuncu, "Herkesin bildiği Cengo'yu tekrar göstermek için yeni bir başlangıç yapıyorum. Daha önce rakipken hissettiğim Beşiktaş taraftarının gücünü şimdi bir neferi olarak arkamda hissetmek için sabırsızlanıyorum. İklim böyle başlangıçlara her zaman şans vermiyor, biliyorum. Başkanımız Serdal Adalı'ya, hocam Sergen Yalçın'a ve tüm Beşiktaş camiasına bana olan güvenleri ve teveccühleri için teşekkür ediyorum. Bu fırsatı değerlendirip sizleri gururlandırmaya söz veriyorum" diye konuştu.
Beşiktaş'ta orta saha transferi için de hareketlilik devam ediyor. Siyah beyazlılar, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
