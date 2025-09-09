CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan İsmail Yüksek bombası! Fenerbahçe...

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan İsmail Yüksek bombası! Fenerbahçe...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibinin bir başka yıldızı İsmail Yüksek'e de talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 12:41
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan İsmail Yüksek bombası! Fenerbahçe...

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın istekleri birer birer gerçekleşiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan İsmail Yüksek bombası! Fenerbahçe...

Tecrübeli teknik adamın Vaclav Cerny isteğinin ardından Cengiz Ünder ricası da kırılmadı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan İsmail Yüksek bombası! Fenerbahçe...

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'den millî futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Millî futbolcu transferinin ardında duygusal ifadeler kullandı.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan İsmail Yüksek bombası! Fenerbahçe...

Türkiye'ye iki sene önce döndüğünde büyük hedefleri olduğunu ancak bekleneni veremediğini belirten Ünder, "Kariyerimin yeni sayfasına geçerken önceden olduğu gibi kulağım yine tüm dedikodulara kapalı" dedi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan İsmail Yüksek bombası! Fenerbahçe...

Hayalleri için büyük bir adım attığını söyleyen yıldız oyuncu, "Herkesin bildiği Cengo'yu tekrar göstermek için yeni bir başlangıç yapıyorum. Daha önce rakipken hissettiğim Beşiktaş taraftarının gücünü şimdi bir neferi olarak arkamda hissetmek için sabırsızlanıyorum. İklim böyle başlangıçlara her zaman şans vermiyor, biliyorum. Başkanımız Serdal Adalı'ya, hocam Sergen Yalçın'a ve tüm Beşiktaş camiasına bana olan güvenleri ve teveccühleri için teşekkür ediyorum. Bu fırsatı değerlendirip sizleri gururlandırmaya söz veriyorum" diye konuştu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan İsmail Yüksek bombası! Fenerbahçe...

Beşiktaş'ta orta saha transferi için de hareketlilik devam ediyor. Siyah beyazlılar, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan İsmail Yüksek bombası! Fenerbahçe...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu transferin gerçekleşmemesi durumunda alternatif ismin Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olduğu öğrenildi.

F.Bahçe Tedesco ile anlaşmaya yakın!
REKLAM - Idefix
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! Efsane yarışma programında heyecan dorukta
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
F.Bahçe'den zorunlu transfer! 3 gün içinde iş bitecek
Osimhen ile ilgili şoke eden iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arnavutluk-Letonya maçı detayları! Arnavutluk-Letonya maçı detayları! 11:46
Sırbistan-İngiltere maçı detayları! Sırbistan-İngiltere maçı detayları! 11:37
Appindangoye yeniden Sivasspor'da Appindangoye yeniden Sivasspor'da 11:23
Norveç-Moldova maçı detayları! Norveç-Moldova maçı detayları! 11:21
Güney Kıbrıs-Romanya maçı detayları! Güney Kıbrıs-Romanya maçı detayları! 11:10
Osimhen ile ilgili şoke eden iddia! Osimhen ile ilgili şoke eden iddia! 11:08
Daha Eski
F.Bahçe Djiku’nun ayrılığını açıkladı! İşte yeni takımı F.Bahçe Djiku’nun ayrılığını açıkladı! İşte yeni takımı 11:05
Bosna Hersek-Avusturya maçı detayları! Bosna Hersek-Avusturya maçı detayları! 11:04
N. Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi! N. Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi! 10:58
İtalyan taraftarlardan İsrail'e protesto! İtalyan taraftarlardan İsrail'e protesto! 10:54
Gökhan Sazdağı kimdir? Gökhan Sazdağı kimdir? 10:49
"Biz voleybol ülkesiyiz demeye devam ediyoruz" "Biz voleybol ülkesiyiz demeye devam ediyoruz" 10:45