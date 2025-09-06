CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, Ernest Muçi'nin Trabzonspor'a satın alma opsiyonlu kiralık transferini resmen duyurdu. İşte siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama... | Son dakika BJK TS spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 18:05 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 18:31
Beşiktaş Ernest Muçi'nin Trabzonspor'a transferini resmen duyurdu!

Beşiktaş, Ernest Muçi'nin Trabzonspor'a satın alma opsiyonlu geçici transferini KAP'a bildirdi. İşte kulüp tarafından yapılan açıklama...

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Öte yandan bordo mavili kulüp, 10 numaralı formayı verdiği oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtiğini duyurdu. Fırtına, Muçi için 1 milyon Euro kiralama bedeli ve oyuncunun maaşının tamamını ödeyecek.

1
