Beşiktaş Ernest Muçi'nin Trabzonspor'a transferini resmen duyurdu!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Ernest Muçi'nin Trabzonspor'a satın alma opsiyonlu geçici transferini KAP'a bildirdi. İşte kulüp tarafından yapılan açıklama...

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Öte yandan bordo mavili kulüp, 10 numaralı formayı verdiği oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtiğini duyurdu. Fırtına, Muçi için 1 milyon Euro kiralama bedeli ve oyuncunun maaşının tamamını ödeyecek.