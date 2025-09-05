Beşiktaş için transferde Laporte fırsatı!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son 8 resmi maçta kalesini gole kapatamayan ve basit goller yiyen Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatı doğrultusunda savunmayı güçlendirmek çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin hedefi taraftarların sosyal medyada transferini çok istediği Aymeric Laporte. İspanyol savunmacının LaLiga temsilcisi Athletic Bilbao'ya transferi son anda iptal oldu.

BELGELERİ YETİŞMEDİ

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, belgeleri teslim ettiği sırada transfer dönemi LaLiga için kapanmıştı. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Beşiktaş kurmayları İspanyol savunmacının menajeriyle temas kurdu. Çoğu ülkede transfer sezonu kapandığı için 31 yaşındaki futbolcu Kartal'ın teklifini değerlendirmeye aldı. Laporte'nin geleceği ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.

SOL AYAĞI RAKET GİBİ

Aymeric Laporte dünyada geriden en iyi oyun kuran savunmacılar arasında. Pep Guardiola döneminde Ruben Diaz'la birlikte çok uyumlu bir tandem olmuştu. City'de birçok şampiyonluk yaşayan İspanyol stoper, sol ayağını çok etkili kullanıyor ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlıyor. 40 kez İspanya Milli Takımı forması giyen tecrübeli oyuncunun Al Nassr ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

5 GOL ATTI

City'nin Ocak 2018'de tam 65 milyon euro ödeyerek Athletic'ten kadrosuna kattığı Laporte, 2023'te Al Nassr'a 27.5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Geçen sezon 4 kulvarda 30 maça çıkan İspanyol yıldız 5 gol kaydetti.