Beşiktaş'ın sağ kanatta çok şeyler beklediği Cerny, teknik direktör Sergen Yalçın'ın övgü dolu sözlerinin kendisini sevindirdiğini söyledi. Çek futbolcu, "Sergen hocanın hakkımdaki sözlerini duydum. F.Bahçe maçlarında sergilediğim performans gerçekten iyiydi. Kendimle ilgili böyle cümleler duyduğum için gerçekten çok mutlu oldum" dedi.
Beşiktaş'ın sağ kanatta çok şeyler beklediği Cerny, teknik direktör Sergen Yalçın'ın övgü dolu sözlerinin kendisini sevindirdiğini söyledi. Çek futbolcu, "Sergen hocanın hakkımdaki sözlerini duydum. F.Bahçe maçlarında sergilediğim performans gerçekten iyiydi. Kendimle ilgili böyle cümleler duyduğum için gerçekten çok mutlu oldum" dedi.