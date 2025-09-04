TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mane bombası!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Sadio Mane'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Siyah-beyazlı yönetim, kısa süre içinde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile transfer görüşmelerine başlayacak.

Hedef, süreci hızlı bir şekilde tamamlayarak tarafların anlaşmaya varması. Liverpool ve Bayern Münih gibi dev kulüplerde önemli başarılar elde eden

Senegalli yıldız, Al Nassr'da Cristiano Ronaldo ile forma giyiyor ve Avrupa'nın önde gelen takımlarının da radarında yer alıyordu.

BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR

Üç sezondur Suudi Arabistan'da oynayan Mane, artık ayrılık kararı aldı. Avrupa'dan birçok kulübün ilgisine rağmen transfer döneminin kapanmasıyla bu seçenek ortadan kalktı. Ancak Süper Lig'den, özellikle Beşiktaş'tan gelen ilgi devam ediyor. Mane'nin Türkiye'ye transferine kesin gözüyle bakılıyor. Görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması beklenirken, anlaşma sağlanırsa Senegalli yıldız yakında Beşiktaş forması giyebilir.

Oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor.