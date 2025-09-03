Arroyo'dan 8.5 milyon euro gelir

Beşiktaş Kulübü, Keny Arroyo'nun Brezilya ekiplerinden Cruzeiro'ya transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Brezilya ekibi de Ekvadorlu kanat oyuncusu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Cruzeiro, Keny Arroyo'nun transferi için 8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus ödeyecek. Keny Arroyo'nun Cruzerio'da 25 maça çıkması halinde, 500 bin euroluk bonus devreye girecek. Siyah-beyazlı takıma geçen sezon devre arasında transfer olan Arroyo, Beşiktaş formasıyla 14 maça çıkarken, 2 gol kaydetti.

Çok heyecanlandım

Arroyo imza töreninin ardından duygularını dile getirdi. Ekvadorlu kanat oyuncusu, "Cruzeiro gibi büyük bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Cruzeiro'ya geleceğimden haberdar olduğumda çok heyecanlandım. Brezilya'da çok büyük bir kulüp. En iyisini yapmayı ve onlarla birçok kupa kazanmayı deneyeceğim" dedi.