CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Arroyo'dan 8.5 milyon euro gelir

Arroyo'dan 8.5 milyon euro gelir

Kenny Arroyo, Cruzeiro ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüp bu satıştan kasasına toplam 8.5 milyon euro koyacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arroyo'dan 8.5 milyon euro gelir

Beşiktaş Kulübü, Keny Arroyo'nun Brezilya ekiplerinden Cruzeiro'ya transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Brezilya ekibi de Ekvadorlu kanat oyuncusu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Cruzeiro, Keny Arroyo'nun transferi için 8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus ödeyecek. Keny Arroyo'nun Cruzerio'da 25 maça çıkması halinde, 500 bin euroluk bonus devreye girecek. Siyah-beyazlı takıma geçen sezon devre arasında transfer olan Arroyo, Beşiktaş formasıyla 14 maça çıkarken, 2 gol kaydetti.

Çok heyecanlandım

Arroyo imza töreninin ardından duygularını dile getirdi. Ekvadorlu kanat oyuncusu, "Cruzeiro gibi büyük bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Cruzeiro'ya geleceğimden haberdar olduğumda çok heyecanlandım. Brezilya'da çok büyük bir kulüp. En iyisini yapmayı ve onlarla birçok kupa kazanmayı deneyeceğim" dedi.

F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası!
G.Saray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha
DİĞER
atv ekranlarında yeni sezon başlıyor!
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
F.Bahçe'ye fırsat transferi! Jota Silva...
F.Bahçe'den transferde bir bomba daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay sağlık kontrolünden geçti İlkay sağlık kontrolünden geçti 00:59
İlkay sağlık kontrolünden geçti İlkay sağlık kontrolünden geçti 00:58
F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! 00:32
F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! 00:31
G.Saray İlkay'ı resmen açıkladı! G.Saray İlkay'ı resmen açıkladı! 00:25
İlkay Gündoğan İstanbul’da! İlkay Gündoğan İstanbul’da! 00:25
Daha Eski
F.Bahçe'den Lookman'a dev teklif! G.Saray... F.Bahçe'den Lookman'a dev teklif! G.Saray... 00:25
F.Bahçe Ederson'u açıkladı! F.Bahçe Ederson'u açıkladı! 00:25
Beşiktaş yıldız ismi resmen açıkladı! Beşiktaş yıldız ismi resmen açıkladı! 00:25
G.Saray'da 4 ayrılık birden! G.Saray'da 4 ayrılık birden! 00:25
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 00:25
Kerem'e ağır sözler! "Hem cahil hem de..." Kerem'e ağır sözler! "Hem cahil hem de..." 00:25