CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Vaclav Cerny Beşiktaş'ta

Vaclav Cerny Beşiktaş'ta

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Cerny transferinde mutlu sona ulaştı. Çek futbolcu, sağlık kontrollerini tamamladıktan sonra siyah-beyazlı ekiple resmi sözleşmeyi imzalayacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vaclav Cerny Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Wolfsburg ile tüm konularda anlaşarak 27 yaşındaki Çek oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Transfer için Wolfsburg'a 7 milyon euro bonservis bedeli, 2029'a kadar taksitlerle ödenecek. Cerny, yıllık 2.5 milyon euro kazanacak ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. Geçtiğimiz sezon Rangers'ta kiralık oynayan Cerny, 52 maçta 18 gol atıp 9 asist yaptı.

SIRA SOLDA

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerde sol kanat için birçok isim masaya yatırılırken, Başkan Serdal Adalı'nın özellikle istediği Zuriko Davitashvili için temaslar devam ediyor. 24 yaşındaki Gürcü sol kanat oyuncusu için Saint-Etienne'nin yüksek bonservis talebi bulunuyor. Öte yandan, siyah-beyazlıların uzun süredir radarında olan Armand Lauriente ile de görüşmeler sürdürülüyor. Eğer Davitashvili transferinde anlaşma sağlanamazsa, Fransız oyuncuyla sözleşme imzalanması planlanıyor.

FENER'E 2 GOL ATMIŞTI

Geçtiğimiz sezon İskoçya'da Rangers'ta kiralık oynayan Cerny, Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi'nde son 16 turunda oynamıştı. Cerny, Rangers'ın F.Bahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetmişti.

İKİ DOST BULUSTU

Geçtiğimiz sezon İskoçya Premiership takımlarından Rangers'a kiralanan Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'la takım arkadaşı oldu. Çek futbolcu Vaclav Cerny, Ajax'ta 5 sezonda sadece 29 maç oynadı. Son sezonda çapraz bağlarını yırtarak 11 ay sahalardan uzak kaldı. 2019'da Utrecht'e transfer oldu, ancak diz sakatlığı nedeniyle 10 ay forma giyemedi ve 16 maçta görev aldı. 2020'de Twente'ye geçen Cerny, 3 sezonda 78 maçta 22 gol katkısı sağladı. 2023'te Wolfsburg'a transfer olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 25 maçta 5 gol 1 asist üretti. Geçen sezon Rangers'ta kiralık olarak 52 maçta 18 gol, 9 asistle parladı

171

Çek oyuncu Caclav Cerny profesyönel futbol karıyeri boyunca 316 resmi müsabakada oynadı. Bu periyotta 102 gol kaydeden Cerny 69'da asist üreterek toplamda 171 gole direkt etki etmiş oldu. Ayrıca 26 kez Çek milli takım forması da giyen kanat oyuncusu milli formayla 7 gol atmaşı başardı.

Uğurcan Çakır, G.Saray'da!
Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
DİĞER
Sanat dünyasında ifşa dalgası! Gerçek bedeli kim ödüyor?
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
F.Bahçe Kerem'i resmen açıkladı!
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ederson F.Bahçe için İstanbul'da! Ederson F.Bahçe için İstanbul'da! 01:49
Uğurcan Çakır, G.Saray'da! Uğurcan Çakır, G.Saray'da! 01:12
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda! 01:12
Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Trabzonspor'a veda etti Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Trabzonspor'a veda etti 01:12
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! 01:12
Livakovic İspanyol ekibine kiralandı! Livakovic İspanyol ekibine kiralandı! 01:12
Daha Eski
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! Amrabat... F.Bahçe ayrılığı açıkladı! Amrabat... 01:12
G.Saray'dan Cuesta açıklaması! G.Saray'dan Cuesta açıklaması! 01:11
Cerny Beşiktaş için İstanbul'da! Cerny Beşiktaş için İstanbul'da! 01:11
Mendy'nin yeni adresi açıklandı! Mendy'nin yeni adresi açıklandı! 01:11
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! F.Bahçe'de bir ayrılık daha! 01:11
F.Bahçe'nin listesindeki isimden kötü haber! F.Bahçe'nin listesindeki isimden kötü haber! 01:11