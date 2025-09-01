Kartal’ı Güven yıktı

Alanyaspor'un Genoa'dan renklerine kattığı Güven Yalçın, eski takımının umutlarını bitiren isim oldu. 76. dakikada Yusuf Özdemir'in ara pasında topla buluşan 26 yaşındaki forvet takımının ikinci golünü kaydetti. Güven Yalçın'ın golden sonra sevinmemesi ise dikkat çekti.
