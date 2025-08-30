AL Musrati Verona'da Beşiktaş, Al-Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar Hellas Verona'ya 2 milyon euro karşılığında kiralandığını ve 7 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunduğunu KAP'a bildirdi. Öte yandan, Musrati'den sonra siyah-beyazlılar, Chamberlain ve Onana ile de yollarını ayırmaya çalışıyor.
