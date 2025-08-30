Milot Rashica krizi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. İlk maçta gol atan Milot Rashica'nın kadroda yer almamasının nedeni ortaya çıktı. Kosovalı yıldız, Shakhtar Donetsk maçında tribünlerin protestosu nedeniyle moralinin bozulduğunu ve ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. 29 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili son kararı Beşiktaş yönetimi verecek.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. İlk maçta gol atan Milot Rashica'nın kadroda yer almamasının nedeni ortaya çıktı. Kosovalı yıldız, Shakhtar Donetsk maçında tribünlerin protestosu nedeniyle moralinin bozulduğunu ve ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. 29 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili son kararı Beşiktaş yönetimi verecek.