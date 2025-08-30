Brezılyalı oyuncunun Instagram'ının hikaye bölümünden Sergen Yalçın'la bir karesini paylaşımı, camiada Sergen Yalçın'ın teknik heyetine katılacak yorumlarına yol açtı. Josef de Souza, yaptığı açıklamada "Her zaman kalpten Beşiktaşlıyım. Parayla işim yok, sadece Beşiktaş'ın yeniden şampiyon olmasını istiyorum" dedi.
