Sancho hedefi

Sancho hedefi

Siyah-beyazlıları heyecanlandıran isimlerin başında gelen Jadon Sancho’da çalışmalar sürüyor. ABD ihtimali de sonuçlanmayan 25 yaşındaki yıldızın son kararı bekleniyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Sancho hedefi

Beşiktaş'ta Jadon Sancho çalışmaları devam ediyor. Manchester United'dan ayrılmak isteyen Sancho'ya Avrupa ve ABD'den birçok teklif gelmişti. Ancak ABD'de transfer dönemi 21 Ağustos'ta sona erdi. Sadece bonservisi elinde oyuncular MLS'e gidebiliyor. Avrupa'dan da beklediği teklifi alamayan İngiliz kanat için Beşiktaş takibini sürdürüyor.

Son olarak İtalyan ekibi Roma ile görüşmelerinde beklediğini bulamayan Sancho, diğer tekliflere yönelmeyi düşünüyor. Manchester United'ın da dünyaca ünlü yıldızın kararını beklediği vurgulandı. Sancho'nun kariyeri için nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. Beşiktaş'ın Jadon Sancho'nun tavrına göre hareket edeceği aktarıldı.

