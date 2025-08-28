Klostermann temasları

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sky'ın haberine göre siyahbeyazlılar, Leipzig'in 29 yaşındaki Alman stoperi Lukas Klostermann için kulübüyle temasa geçti ve transfer bedeli hakkında bilgi aldı. Geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 35 resmi maçta 1 gol kaydeden Klostermann'ın 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor
