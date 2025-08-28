CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Klostermann temasları

Klostermann temasları

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sky'ın haberine göre siyahbeyazlılar, Leipzig'in 29 yaşındaki Alman stoperi Lukas Klostermann için kulübüyle temasa geçti ve transfer bedeli hakkında bilgi aldı. Geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 35 resmi maçta 1 gol kaydeden Klostermann'ın 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Klostermann temasları
Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sky'ın haberine göre siyahbeyazlılar, Leipzig'in 29 yaşındaki Alman stoperi Lukas Klostermann için kulübüyle temasa geçti ve transfer bedeli hakkında bilgi aldı. Geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 35 resmi maçta 1 gol kaydeden Klostermann'ın 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor
