Beşiktaş-Lausanne-Sport maçı CANLI | UEFA Konferans Ligi CANLI MAÇ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport karşısında zafer gecesine çıkıyor. İlk maçtaki 1-1'lik beraberliğin ardından evinde galibiyet hedefleyen siyah-beyazlıların hedefi Konferans Ligi. Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan

hakem Jakob Kehlet yönetiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Taylan, Ndidi, Orkun, Emirhan, Rafa, Joao Mario, Abraham

Lausanne-Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Diakite, Butler-Oyedeji.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE-SPORT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Lausanne Sport maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Show TV ekranlarından canlı yayınlanıyor. Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Jakob Kehlet yönetiyor. Kehlet'in yardımcılıklarını ise Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstleniyor.

Beşiktaş, bu müsabakayla birlikte Avrupa kupalarındaki 258. müsabakasını oynuyor. 3. eleme turunda St. Patricks'i 4-1 ve 3-2'lik skorlarla saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, Lausanne ile ise deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

AVRUPA KUPALARINDA 258. RANDEVU

Beşiktaş, Lausanne karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 258. maçına çıktı. Kartal geride kalan 257 mücadelede 97 galibiyet, 50 beraberlik ve 110 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 348 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 394 gole engel olamadı.

KONFERANS LİGİ'NDE 16. MÜCADELE

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 15 mücadeleye çıktı. Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen bu organizasyonda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 4 karşılaşmayı ise kaybetti. Organizasyonda toplamda 29 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 23 gol gördü. Kara Kartal, Lausanne maçıyla birlikte Konferans Ligi'nde 16. maçını oynuyor.

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 8. KEZ

Kara Kartal, Lausanne mücadelesiyle birlikte İsviçre takımlarıyla 8. karşılaşmasına çıktı. Siyah-beyazlılar, Lugano ile oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Zürih ile ise yine 2 mücadele yaptı ve 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Kartal, Lausanne'a konuk olduğu ilk karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

SOLSKJAER, İSVİÇRE TAKIMLARINA 4 KEZ RAKİP OLDU

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Molde, Manchester United ve Beşiktaş'ın başında İsviçre takımlarına karşı 4 kez rakip oldu. Norveçli çalıştırıcı, bu müsabakalarda 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Norveçli teknik adam, Basel'e karşı 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılırken, Young Boys'a ise 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Solskjaer, Son olarak Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

JAKOB KEHLET DÜDÜK ÇALIYOR

Beşiktaş-Lausanne-Sport maçında Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalıyor. Kehlet'in yardımcılıları Lars Hummelgaard ve Martin Markus yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Mikkel Redder oldu. Jonas Hansen'in, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev aldığı müsabakada Jens Maae de AVAR koltuğuna oturdu.