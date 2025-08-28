CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Lausanne-Sport maçı CANLI | UEFA Konferans Ligi CANLI MAÇ

Beşiktaş-Lausanne-Sport maçı CANLI | UEFA Konferans Ligi CANLI MAÇ

Beşiktaş, Konferans Ligi play-off rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile kozlarını paylaşıyor. 1-1’in rövanşında tek hedefi galibiyet olan olan siyah-beyazlılar, taraftarlarının desteğiyle Tüpraş Stadı’nda rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor. Beşiktaş-Lausanne Sport maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 19:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş-Lausanne-Sport maçı CANLI | UEFA Konferans Ligi CANLI MAÇ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport karşısında zafer gecesine çıkıyor. İlk maçtaki 1-1'lik beraberliğin ardından evinde galibiyet hedefleyen siyah-beyazlıların hedefi Konferans Ligi. Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan

hakem Jakob Kehlet yönetiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Taylan, Ndidi, Orkun, Emirhan, Rafa, Joao Mario, Abraham

Lausanne-Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Diakite, Butler-Oyedeji.

Beşiktaş - Lausanne-Sport maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE-SPORT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Lausanne Sport maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Show TV ekranlarından canlı yayınlanıyor. Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Jakob Kehlet yönetiyor. Kehlet'in yardımcılıklarını ise Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstleniyor.

Beşiktaş, bu müsabakayla birlikte Avrupa kupalarındaki 258. müsabakasını oynuyor. 3. eleme turunda St. Patricks'i 4-1 ve 3-2'lik skorlarla saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, Lausanne ile ise deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

AVRUPA KUPALARINDA 258. RANDEVU

Beşiktaş, Lausanne karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 258. maçına çıktı. Kartal geride kalan 257 mücadelede 97 galibiyet, 50 beraberlik ve 110 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 348 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 394 gole engel olamadı.

KONFERANS LİGİ'NDE 16. MÜCADELE

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 15 mücadeleye çıktı. Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen bu organizasyonda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 4 karşılaşmayı ise kaybetti. Organizasyonda toplamda 29 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 23 gol gördü. Kara Kartal, Lausanne maçıyla birlikte Konferans Ligi'nde 16. maçını oynuyor.

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 8. KEZ

Kara Kartal, Lausanne mücadelesiyle birlikte İsviçre takımlarıyla 8. karşılaşmasına çıktı. Siyah-beyazlılar, Lugano ile oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Zürih ile ise yine 2 mücadele yaptı ve 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Kartal, Lausanne'a konuk olduğu ilk karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

SOLSKJAER, İSVİÇRE TAKIMLARINA 4 KEZ RAKİP OLDU

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Molde, Manchester United ve Beşiktaş'ın başında İsviçre takımlarına karşı 4 kez rakip oldu. Norveçli çalıştırıcı, bu müsabakalarda 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Norveçli teknik adam, Basel'e karşı 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılırken, Young Boys'a ise 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Solskjaer, Son olarak Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

JAKOB KEHLET DÜDÜK ÇALIYOR

Beşiktaş-Lausanne-Sport maçında Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalıyor. Kehlet'in yardımcılıları Lars Hummelgaard ve Martin Markus yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Mikkel Redder oldu. Jonas Hansen'in, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev aldığı müsabakada Jens Maae de AVAR koltuğuna oturdu.

G.Saray'ın rakipleri belli oluyor! CANLI
Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
Galatasaray'dan Bissouma transferi için şok karar! Tam transfer bitti derken...
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
Solskjaer'den flaş Arroyo açıklaması!
İşte Singo transferinin sözleşme detayları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Solskjaer'den flaş Arroyo açıklaması! Solskjaer'den flaş Arroyo açıklaması! 19:29
G.Saray'ın rakipleri belli oluyor! CANLI G.Saray'ın rakipleri belli oluyor! CANLI 18:12
İşte Singo transferinin sözleşme detayları! İşte Singo transferinin sözleşme detayları! 18:05
G.Saray'ın Ç. Rizespor mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Ç. Rizespor mesaisi sürüyor! 18:04
Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! 17:41
Savic: Fatih Tekke bizim için bir şans Savic: Fatih Tekke bizim için bir şans 16:43
Daha Eski
FIFA'dan Yeni Malatya'ya şok ceza! FIFA'dan Yeni Malatya'ya şok ceza! 16:36
Hakan'dan flaş paylaşım! G.Saraylılar bunu konuşuyor Hakan'dan flaş paylaşım! G.Saraylılar bunu konuşuyor 15:52
G.Saray'da Bissouma gelişmesi! G.Saray'da Bissouma gelişmesi! 15:02
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı! 14:47
Al Ettifaq - Al Kholood maçı ne zaman? Al Ettifaq - Al Kholood maçı ne zaman? 14:23
Djiku ile Brown arasında tansiyon yükseldi! Djiku ile Brown arasında tansiyon yükseldi! 14:21