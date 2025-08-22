CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan stopere yeni aday! İtalyan gazeteci duyurdu

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan stopere yeni aday! İtalyan gazeteci duyurdu

Beşiktaş'ta önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-beyazlılar savunmaya bir takviye yapmak isterken gündemine son olarak yeni bir isim daha geldi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 18:51 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 18:52
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan stopere yeni aday! İtalyan gazeteci duyurdu

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, "Beşiktaş, Leicester City'nin defans oyuncusu Wout Faes'i transfer etmek için harekete geçti; yeni stoper için kısa listedeki isimlerden biri daha. Son günlerde Danilho Doekhi'nin de seçenekler arasında olduğu düşünülüyor."

27 yaşındaki Belçikalı stoper Faes, geçtiğimiz sezon Leicester forması ile Premier Lig'de 34 maça çıkarkeni, takımının küme düşmesine engel olamamıştı. Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek savunmacının, Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro'luk değeri bulunuyor. Belçika Milli Takımı'nda da düzenli forma giyen Faes, ülkesini 28 kez temsil etti.

