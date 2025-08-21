Rakibe hazırız

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Lozan ile bugün oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların Norveçli hocası, karşılaşmaları sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, "Zorlu ve önemli maçlar bizi bekliyor. Lozan, güçlü ve inançlı bir ekip. Astana maçlarını ve lig performanslarını detaylı bir şekilde analiz ettik. Rakibin güçlü yönlerini iyi biliyoruz, ancak biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak kontrolü ele almayı planlıyoruz. Onların güçlü yönlerine karşı hazırlıklıyız. Takımıma ve oyun planımıza sonuna kadar güveniyorum. Sahada olmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Eleştirilere kulak asmadığını söyleyen Solskjaer, "Eleştirileri dinliyorum ama yok sayıyorum. Amacımız tutkulu ve yüksek standartlı bir takım yaratmak. Başarıyı hedefliyoruz, küçük sesler doğal" dedi. Kulübün yeni oyuncu transferleri için çalıştığını, ancak odaklarının bugünkü maç olduğunu ekledi.

BEŞİKTAŞ ÜST DÜZEY KULÜP

Avrupa kadrosuna yazılan ve hocasından forma bekleyen Beşiktaş'ın yeni transferi Ndidi, "İyi bir maç olacağına inanıyorum. Hafta boyunca sıkı çalıştık ve takım olarak güçlü bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum. Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyebilirim. Adaptasyon sürecim de oldukça iyi geçti. Beşiktaş gibi üst düzey bir kulübe geldim ve burada her zaman fiziksel olarak en iyi seviyede olmam gerektiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.