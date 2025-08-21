Lausanne-Sport-Beşiktaş maçı canlı izle | Lausanne-Sport-Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Beşiktaş, Lausanne-Sport ile karşı karşıya gelecek. Kritik eşleşmenin ilk ayağı İsviçre'de oynanacak. Siyah-beyazlılar, deplasmanda alacağı olumlu sonuçla İstanbul'daki rövanş öncesinde avantajı eline geçirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni bir oyun anlayışı inşa etmeye çalışan Beşiktaş'ta yeni transferlerin de takıma dahil olmasıyla birlikte ilk 11 tercihleri büyük bir merak konusu. Peki, Lausanne-Sport-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

LAUSANNE-SPORT-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Lausanne-Sport-Beşiktaş maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15'te başlayacak.

LAUSANNE-SPORT-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Lozan'da, La Tuiliere Stadyumu'nda oynanacak Lausanne-Sport-Beşiktaş maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LAUSANNE-SPORT-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ Lausanne-Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite.

Beşiktaş: Ersin, Jurasek, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Joao Mario, Abraham.

KARA KARTAL'DA TEK HEDEF GALİBİYET

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, play-off turunda Lausanne-Sport karşısında hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde İsviçre'de etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Kara Kartal, kazanarak İstanbul'a dönmenin hesaplarını yapıyor.

"TEKNİK OYUNCULARIMIZIN BUNA HAZIR OLMASI GEREKİYOR"

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Yeni bir hocaları var. Güçlü ve inançlılar. Astana'ya karşı iyi bir oyun oynadılar. Astana ve ligdeki maçlarını izledik. Onları iyi analiz ettik. Rakibimizin güçlü olduğu yanları biliyoruz. Bizim isteğimiz, rakibimize kendi oyunumuzu kabul ettirmek ve kendi oyunumuzu oynamak" sözleriyle değerlendirdi.

Lausanne'ın takım yapısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Norveçli Teknik Direktör, "Kaly Sene etkileyici bir oyuncu. Futbol bireysel bir oyun değil, kolektif bir oyun. Takımları iyi, rakibin güçlü yanlarına hazır olacağız. Diğer oyuncular da problem çıkarabilirler. Kendi oyunumuza güvenerek maça çıkacağız. İsviçre'deki maç turun ilk yarısı olacak. İstanbul'da da ikinci devre olacak. Biz ilk maça hazırız" şeklinde konuştu.

Ole Gunnar Solskjaer, stat zemini ile ilgili olarak da, "Ben Norveç'te sentetik zeminde kariyerime başlamıştım. Manchester United'da oynadığım dönem öncesinde sentetik zemine hazırdım. Çok farklı sentetik zeminler de görüyoruz. Buradaki zemini anlamak için idmanı burada yapacağız. Teknik oyuncularımızın buna hazır olması gerekiyor. Sentetik zeminin doğal çimden farklı olduğunu oyunculara anlatacağız. Normalden farklı oynamamız gerekiyor. Daha hızlı bir oyun oynamamız gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ FAVORİ AMA UMUDUMUZU YİTİRMİYORUZ"

Beşiktaş ile oynanacak maçı değerlendiren Lausanne-Sport Teknik Direktörü Peter Zeidler, "Bu hafta sonu maçımız yok. Beşiktaş'ın da maçı yok. Bunu da biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Astana'ya karşı oynadık. Play-off'ta daha büyük bir takıma karşı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş büyük bir takım. Onlara karşı saygılıyım. Tabii ki hazırlıklar yaptık. Şimdi büyük oyuncular var. Almanya'da teknik adamlık yaptığım zamanda Beşiktaş'ta Mario Gomez, Andreas Beck, Demba Ba gibi oyuncular oynamıştı. Beşiktaş iyi takım ama korkmuyoruz" dedi.

Maçın önemini vurgulayan Zeidler, "Ama kariyerimin en büyük maçı değil. Her şeye hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ın büyük bir taraftarı var. Oyuncularım bu maçı kendileri istiyordu. Beşiktaş favori ama umudumuzu yitirmiyoruz" şeklinde konuştu.

Peter Zeidler, "Beşiktaş'la karşı oynamak benim için gurur verici. Büyük bir Bayern Münih taraftarıyım. Ole Gunnar Solskjaer'in oyunculuk döneminde Bayern'e attığı golü unutmuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

AVRUPA'DA 257. SINAV

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 257'nci sınavını verecek. Kulüp tarihinde Avrupa'da 256 müsabakada 97 galibiyet alan siyah-beyazlı futbol takımı, 49 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 347 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 393 gole engel olamadı.

BEŞİKTAŞ, KONFERANS LİGİ'NDE 15. MAÇINA ÇIKACAK

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde daha önce 14 karşılaşmada boy gösterdi. Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 9 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 1 kez eşitliği bozamayan siyah-beyazlılar, 4 maçta ise sahadan yenik ayrıldı. Organizasyonda toplamda 28 gol atan Beşiktaş, kalesinde 22 gol gördü. Beşiktaş, Lausanne karşısında bu organizasyondaki 15. maçına çıkacak.

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 7. RANDEVU

Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 7. kez karşı karşıya gelecek. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2023-2024'te ise UEFA Konferans Ligi grup aşamasında bir diğer İsviçre temsilcisi Lugano'nun rakibi oldu. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, İsviçre'deki maçta ise 2-0 galip geldi.

Beşiktaş, geçen sezon bir kez daha Lugano ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelen ekiplerin mücadelesinde ilk maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi. İstanbul'daki rövanşta rakibini 5-1 yenen siyah-beyazlılar, gruplara adını yazdırmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA İSTATİSTİKLERİ

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-03'te son 8 takım arasında yer aldı. Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken Beşiktaş bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti. Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi, B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda Liverpool karşısında yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e de 5-0 kaybetti.

LAUSANNE-SPORT-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Lausanne-Beşiktaş maçında Norveçli hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ve Ole Andreas Haukasen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak.

Tom Harald Hagen'in, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alacağı müsabakada Mohammad Usman Aslam da AVAR koltuğuna oturacak.