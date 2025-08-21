CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Oyuncularımın gözünde savaşma ruhunu görüyorum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Oyuncularımın gözünde savaşma ruhunu görüyorum!

UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Beşiktaş deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. İşte Solskjaer'in açıklamaları... (BJK spor haberleri)

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 20:38 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 20:44
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Oyuncularımın gözünde savaşma ruhunu görüyorum!

UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Beşiktaş, deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. İşte Solskjaer'in sözleri…

SVENSSON VE MERT GÜNOK HAKKINDA

"İkisi de sakat. Dün antrenmanda sakatlandılar. Umarım iyileşirler. Ufak sakatlıkları olduğu için kadroya alamadık. Formasyon değişikliği de olur."

"OYUNCULARIMDA O TUTKUYU GÖRÜYORUM"

"Taraftarlara inancı sonuçlar ve iyi performanslar göstererek verebiliriz. Eyüpspor'a karşı tutkulu ve fırsatlar yaratan bir takım vardı. Ona devam etmek, antrenmanlardaki performansı sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımda o tutkuyu görüyorum. Tutkulu olmak zorundayız. Başkanımız ve yönetimimiz, savaşacak takım yaratmak için uğraşıyor."

ORKUN, ABRAHAM VE NDIDI HAKKINDA

"Bu üç oyuncu lider, gülümseyen, tutkulu, kaliteli oyuncular. Bu üç oyuncunun da çekirdek olduğunu varsayıp üzerlerine takım inşa ediyoruz."

