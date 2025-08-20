CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Beşiktaş haberi: Transferde gaza basan Beşiktaş sol bek için flaş bir isme kanca attı. Siyah beyazlıların Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez ile görüşme yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Lucas Vazquez operasyonu! Kontrat pazarlığı sürüyor

Sağ bek bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan İspanyol sol bek Lucas Vazquez için girişimlerine devam ediyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın 34 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmelerde 1 yıllık kontrat önerdiği ancak deneyimli futbolcunun 2 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmayların Vazquez'i ikna etmek için görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Yönetim, tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağlayamaması durumunda gündemindeki diğer adaylara yönelecek.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 53 MAÇTA GÖREV ALDI

10 yıl formasını giydiği Real Madrid ile geçtiğimiz sezonun sonunda yollarını ayıran Vazquez, son sezonunda 53 maça çıkıp 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

