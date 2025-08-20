Kartal, Lozan’a kilitlendi

Eyüpspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'e moralli başlayan Beşiktaş, Konferans Ligi play-off turundaki Lozan maçının hazırlıklarına başladı. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 1 saat 20 dakika süren basına kapalı antrenmanda taktik çalışma üzerinde duruldu. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
