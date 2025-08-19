Chamberlain Ada yolcusu

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Chamberlain'e Championship ekibi Birmingham talip oldu. Mirror'a göre, Arsenal ve Liverpool geçmişi olan 32 yaşındaki İngiliz futbolcu, İngiltere'ye dönmeye sıcak bakıyor. Birmingham, Chamberlain'i kadrosuna katarak Premier Lig'e yükselme hedefinde önemli bir adım atmayı planlıyor. Chamberlain ise düzenli forma giyebileceği bir kulüpte oynamak istiyor.
Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Chamberlain'e Championship ekibi Birmingham talip oldu. Mirror'a göre, Arsenal ve Liverpool geçmişi olan 32 yaşındaki İngiliz futbolcu, İngiltere'ye dönmeye sıcak bakıyor. Birmingham, Chamberlain'i kadrosuna katarak Premier Lig'e yükselme hedefinde önemli bir adım atmayı planlıyor. Chamberlain ise düzenli forma giyebileceği bir kulüpte oynamak istiyor.