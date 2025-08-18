CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Spor yazarları Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi!

Spor yazarları Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında ikas Eyüpspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, Rafa Silva'nın 90+6'da attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Spor yazarları Beşiktaş-ikas Eyüpspor karşılaşmasını değerlendirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 09:53
Spor yazarları Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi!

TURGAY DEMİR - DİL ALTI HAZIR OLSUN!

Bu sezon Beşiktaşlılar bolca dil altı hapını kenarda hazır tutmalılar. İzledikleri her maç potansiyel kalp krizi riski taşıyor...

Dün Eyüpspor karşısında oyunun büyük bölümünde üstün oynayan, önde basan, bir penaltı uydurma ofsayt nedeniyle verilmeyen, iki gol atan ama daha önemlisi tam beş net, net kere net pozisyon bulan bir Beşiktaş vardı.

Bu takımın sağında Quaresma, solunda Babel, olsa muhtemelen güle oynaya beş-altı gol atılırdı... Dün öyle bir kalite yoktu, dolayısıyla öyle kolay bir maç da olmadı...

Spor yazarları Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi!

Rafa Silva iki bariz golü klasına yakışmayacak şekilde kaçırdı. Abraham altı pastan, bir kez kafayla, bir kez ayakla topu kalecinin tam böğrüne nişanladı...

Joao Mario'nun kaçırdığı iki gol var ki, biri adamı tam kalpten götürür. Eyüpspor kalecisi gurbete gitmiş ve orada kalmış, 7.32'lik kale bom boş ve önünde de hiç kimse yok.

Bu şartlarda her hangi bir vuruşla topu kaleye tıngır-mıngır gönderse iş bitecek ama Joao öyle yapmadı... Peki ne mi yaptı!? Sıkı durun, karşısında boş kale varken on metre top sürdü, sonra da pas verdi... PES!

Spor yazarları Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi!

Yazık bu Beşiktaş'a, Rashica, Joao Mario gibi, pısırık, özgüvensiz, oynar gibi yapan sözde oyuncuların eline kalmış, hırpalanıyor koca takım.

Rashica'dan zaten bi cacık olmayacağını aylardır söylüyorum, Joao Mario belki toparlar diyordum ama onun da kafa gidik... Olmaz yani... İkisi de gidebilecekleri en uzak takıma gitsinler lütfen.

Yeni savunmacı Taylan az zamanda çok iş yaptı, umut verdi vesselam...

Svensson'un bayağılaştırdığı ortama biraz olsun kalite kattı... Hoş gelmiş. safalar getirmiş.

Uzatmayalım; Beşiktaş'a yeni bir hoca iki iki yeni kanat şart... Daha azı bu sezonu kurtarmaz.

Spor yazarları Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi!

SİNAN VARDAR - SON ANLARDA GELEN UMUT

Süper Lig'de Beşiktaş, sezona tam saha presle başlayarak umut veren bir görüntü sergiledi. Ancak penaltı golüyle öne geçtikten sonra adeta sihirli bir değnek değmiş gibi oyun temposu bir anda düştü.

Son haftalarda izlediğim maçlara göre Eyüpspor bende çok iyi bir izlenim bırakmamıştı. Fakat bu karşılaşmada dirençli bir görüntü sergileyerek zaman zaman oyunun hâkimiyetini de eline aldı.

Avrupa kupasında gösterdiği duruşun benzerini sahaya yansıtan Eyüpspor, Mame Thiam ile Beşiktaş savunmasının hatasından faydalanarak skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya da temposuz ve hücum organizasyonlarından yoksun başlayan Beşiktaş, aynı şekilde devam etti. Hakem Halil Umut Meler ise tribünlerden yoğun tepki topladı.

Spor yazarları Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi!

Taraftarlar haksız sayılmazdı; zira hakemin ukala tavırları, oyunu sık sık durdurması ve temponun düşmesine yol açması gerginliği artırdı.

Maçın kırılma anı, Joao Mario'nun bomboş şut pozisyonunda topu fazla bekletip geç kalmasıydı. Beşiktaş, kısmen dolu tribünler önünde sergilediği futbolla taraftarına umut vermekten uzak bir görüntü çizdi.

Ancak maç bitti derken, uzatma dakikalarında sahneye çıkan Rafa Silva klasını gösterdi ve Beşiktaş'a ilk maçında 3 puanı kazandırdı. Buna rağmen, Beşiktaş ortaya koyduğu futbolla hiç güven vermedi.

Spor yazarları Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi!

MUSTAFA ÇULCU - TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Beşiktaş önde yoğun baskı ile başladı. Ndidi top kapıyor basıyor atak kesiyor bekleneni veriyor. Ancak Beşiktaş'da kanatlar iyi işlemiyor. Gol hunisinde Abraham'ı topla buluşturamıyorlar. Isınırken Muçi sakatlanınca Rashica ile başladılar.

Eyüpspor savunmadan ısrarla pas oyunu ile çıkmaya çalışıyor. Oyuncu profili kalibresi buna uygun mu fark etmiyor günümüzde şimdilik moda bu.

Eyüpspor Beşiktaş'ın savunma arkasına Halil'e attıkları 3 uzun topla gol aradı. Halil 3 kez ofsayta düştü.

Spor yazarları Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi!

Beraberlik golünü duran toptan buldular. Golden sonra daha da özgüvenli ve istekliydiler. Beşiktaş bölüm bölüm saman alevi gibi baskı kurdu üretmeye gayret etti. Lakin bunu devamlılığa çeviremediler.

Bunaltan baskıyı ancak son çeyrekte kurabildiler. Bu durum Beşiktaş'ı lig yarışında geri bırakır çabuk çözülmesi gereken sorun bu olmalı.

Orkun beklenen lider oyunculuğu henüz ortaya koyamadı. Ne varsa yine Rafa Silva da var. Savunmadaki sıkıntılar devam ediyor.

Spor yazarları Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçını değerlendirdi!

Halil Umut Meler üst üste yaşadığı olumsuzluklardan dolayı sanki tükenmişlik sendromu yaşıyor.Morale ve desteğe ihtiyacı var. Bu seviye hakemlerde zaman zaman bu düşüşler yaşanır. Bu durumu kendisi ve MHK çözemiyor. Buna ancak TFF Başkanı ele alıp psikolojik destek verip çözüm üretebilir. Çünkü Elit kategoride bulunmak uluslararası ayrıcalıktır. Kadroyu kaybedersek geri gelmesi çok zor uzun soluklu bir süreç istiyor.

Maçın ilk taç atışı hatalıydı.Yardımcı Murat Altan'ın dikkati ve ikazı ile taç el değiştirdi. Bravo. 17'de Robin Yalçın hamlede geç kalınca Orkun'un ayağına basit de olsa bir basması var. Hakem sahada penaltıyı verdi. 72'de verdiği kolay bir karar aşaması bile evrensel uygulamalardan uzaktı, çorbaya döndü. Hakemin faul ve kart standardı Elit kategori hakemine uygun değildi.

