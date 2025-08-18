CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Tammy Abraham gelişmesi! Opsiyonu devreye girdi

Beşiktaş'ta Tammy Abraham gelişmesi! Opsiyonu devreye girdi

Beşiktaş'ın yaz döneminde renklerine bağladığı Tammy Abraham, Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. İkas Eyüpspor mücadelesinde forma giymesi ile birlikte yıldız golcünün opsiyonu devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:51
Beşiktaş'ta Tammy Abraham gelişmesi! Opsiyonu devreye girdi

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tammy Abraham ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İkas Eyüpspor maçına çıkması ile birlikte yıldız golcünün sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi.

Siyah beyazlılar, Abraham için Roma'ya 2 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti. NTV Spor'un İtalyan basınından derlediği habere göre İngiliz golcünün satın alma opsiyonu, oyuncunun Süper Lig'de maça çıkması üzerineydi. Beşiktaş böylece Tammy Abraham için Roma'ya 13 milyon euro daha ödeyecek.

Siyah-beyazlılar söz konusu rakamı gelecek sezondan itibaren taksitler halinde 2030 yılına kadar İtalyan temsilcisine ödeyecek.

Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Tammy Abraham, 6 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

