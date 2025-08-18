Beşiktaş'ta Tammy Abraham gelişmesi! Opsiyonu devreye girdi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tammy Abraham ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İkas Eyüpspor maçına çıkması ile birlikte yıldız golcünün sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi.

Siyah beyazlılar, Abraham için Roma'ya 2 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti. NTV Spor'un İtalyan basınından derlediği habere göre İngiliz golcünün satın alma opsiyonu, oyuncunun Süper Lig'de maça çıkması üzerineydi. Beşiktaş böylece Tammy Abraham için Roma'ya 13 milyon euro daha ödeyecek.

Siyah-beyazlılar söz konusu rakamı gelecek sezondan itibaren taksitler halinde 2030 yılına kadar İtalyan temsilcisine ödeyecek.

Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Tammy Abraham, 6 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.