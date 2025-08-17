Ole Gunnar Solskjaer'den Jurasek açıklaması!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ilk maçına İkas Eyüpspor karşısında çıkıyor.

Siyah-beyazlılarda bu mücadele öncesi Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Norveçli çalıştırıcı, Jurasek'in kadroda yer almama sebebini açıkladı.

İŞTE SOLSKJAER'İN AÇIKLAMALARI:

Umarım bu maç çok daha hazır görünürüz. 4 resmi maçta 9 gol attık ve 9 gol yedik. Umarım bugün daha iyi bir takım göreceğiz sahada. Çok daha iyi olmak istiyoruz geçen yıla göre. Bu maç çok önemli. Ligin ilk maçları her zaman çok önemli ve yoğun geçer.

Her maçın kendisine ait hikayesi vardır. Biz önde basarak başlamak istiyoruz. Topun kontrolüne rakibimize vermek istemiyoruz. Bizim bu sene hedefimiz, ikiden fazla gol atmak ve birden az gol yemek. Böylece tepe noktaya çıkarız ve şampiyonluk için savaşırız. Defansif olarak gelişmek zorundayız, gelişmemizi istiyorum. Rakibe dikkat edeceğiz. Önde basacağız ve arkada rakibe pozisyon vermemeliyiz. Baskılı ve iyi niyetli bir takım görmek istiyorum sahada.

JURASEK'İN KADRODA YER ALMAMASI HAKKINDA...

Hamstring kasında ufak bir şikayeti vardı, bu yüzden bugün bizimle olamayacak.

Tam fit durumda değil, umarım önümüzdeki günlerde daha fit olur.