Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ilk maçında sahasında İkas Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ev sahibi takımda Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.

İŞTE ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SÖZLERİ:

İyi başladığımızı düşünüyorum. Golü bulduk ama kolay bir şekilde beraberliği yakaladılar. Sonra zorlandık pozisyon yaratmakta ama sonunda Rafa'nın özelliği ile... Güzel bir gol attı. Çok mutluyuz. Daha iyi çalışmalı ve daha güçlü olmalıyız. Daha da kolay geçmesini istiyorduk bu maçın. Önümüze bakma zamanı. İnşallah daha iyi olacağız."

"KEREM GELİRSE MUTLU OLURUZ"

"Kerem Aktürkoğlu ile çok iyi arkadaşız. Şu an ne yapmak istediğini pek sormadım. Çünkü özel, kendi vereceği bir karar. Gelirse mutlu oluruz. Ben de mutlu olurum. Hayırlısı olsun."