TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle!

Son dakika Beşiktaş haberleri:Beşiktaş, orta saha transferi için Roma'nın yıldız oyuncusu Lorenzo Pellegrini ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 15:38
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasını geride bırakırken ligin ilk maçını Pazar günü oynayacak olan Beşiktaş bir yandan da Konferans Ligi'nde mücadele etmeye devam ediyor. Transfer döneminin sonlarına yaklaştığımız sırada kadrosuna son olarak Nijeryalı yıldız Wilfred Ndidi'yı katan siyah beyazlılar 10 numara arayışına girdi.

İtalyan basınından Footboom'un haberine göre Beşiktaş Roma'dan ayrılacak olan 29 yaşındaki 10 numara Lorenzo Pellegrini'yle ilgileniyor. İtalyan futbolcu için Roma 10 milyon Euro istiyor. Öte yandan Premier Lig ekiplerinden West Ham'da İtalyan yıldıza ilgisini gösterdi.

Pellegrini geçtiğimiz sezon toplam 34 karşılaşmaya çıktı ve takımına 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

