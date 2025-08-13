CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Armand Lauriente hamlesi! İşte istenen rakam

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Siyah-Beyazlılar Sassuolo’dan Armand Lauriente’yi gündemine aldı. 26 yaşındaki Fransız yıldızın maliyetinin Jadon Sancho’dan daha az olması transferi gündeme soktu.

Beşiktaş'ın, sol kanat transferinde flaş bir b planı yaptığı öğrenildi. Uzun süredir Manchester United'dan Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak için uğraşan siyah beyazlı ekip maliyet açısından zorluk yaşanabileceği ihtimaline karşı geniş bir alternatif liste hazırladı. Bu listenin öne çıkan ismi ise, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'nun 26 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu Armand Lauriente oldu.

Takvim'in haberine göre Beşiktaş yönetiminin Serie A kulübü ile temasa geçtiği öğrenilirken, Lauriente için 15-20 milyon Euro aralığında bir bonservis bedeli talep edildiği belirtildi. Fransız futbolcunun yıllık maliyetinin Sancho'dan daha düşük olması, transferi cazip kılan önemli bir faktör olarak dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan 1.71 boyundaki Lauriente'nin Sassuolo ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

YENİ ZİRVE YAPILACAK

Kara-Kartal'ın, oyuncunun farklı talipleri bulunmasına rağmen görüşmelerini daha da ileriye taşıması bekleniyor. Beşiktaş, sol kanat hattını güçlendirmek için titiz bir çalışma yürütürken, bu kritik bölge çok büyük önem arz ediyor.

Geride bıraktığımız sezon toplam 34 maçta forma şansı bulan Fransız sol kanat takımına 19 gol, 6 asistlik katkı verdi

