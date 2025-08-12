Ricardo’ya talipler var

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kara Kartal, Elan Ricardo'yu daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma kiralamayı planlıyor. Transferinden bu yana henüz hiçbir resmi maçta Beşiktaş forması giyemeyen genç futbolcuyu Polonya ve Portekiz'den kiralamak isteyen kulüpler bulunuyor. Siyah-beyazlılar 21 yaşındaki orta sahayı kiralamak isteyen kulüplere belirli sayıda maçta oynama zorunluluğu koydurtacak.