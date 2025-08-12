CANLI SKOR ANA SAYFA
Ricardo'ya talipler var

Ricardo’ya talipler var

Kara Kartal, Elan Ricardo'yu daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma kiralamayı planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 06:50
Ricardo’ya talipler var

Kara Kartal, Elan Ricardo'yu daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma kiralamayı planlıyor. Transferinden bu yana henüz hiçbir resmi maçta Beşiktaş forması giyemeyen genç futbolcuyu Polonya ve Portekiz'den kiralamak isteyen kulüpler bulunuyor. Siyah-beyazlılar 21 yaşındaki orta sahayı kiralamak isteyen kulüplere belirli sayıda maçta oynama zorunluluğu koydurtacak.

