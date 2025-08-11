Beşiktaş'ta zarar açıklandı!

Geçtiğimiz sezon yönetimsel anlamda sancılı bir süreç yaşayan Beşiktaş, Başkan Serdal Adalı ve ekibi ile birlikte mali anlamda toparlanmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Dikilitaş projesi ile birlikte ekonomik olarak rahatlamayı hedefleyen siyah beyazlı kulüp, 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025'i kapsayan 12 aylık dönemde 1 milyar 274 milyon 31 bin 224 TL zarar ettiğini KAP'a bildirdi.