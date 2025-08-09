CANLI SKOR ANA SAYFA
Wilfred Ndidi'den transfer itirafı! "Beşiktaş'ta olmak istedim çünkü..."

Wilfred Ndidi'den transfer itirafı! "Beşiktaş'ta olmak istedim çünkü..."

Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, kulüp televizyonuna konuştu. Nijeryalı oyuncu, tercihini neden Beşiktaş'tan yana kullandığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 18:24
Wilfred Ndidi'den transfer itirafı! "Beşiktaş'ta olmak istedim çünkü..."

Beşiktaş'ta yeni transfer Wilfred Ndidi, kulüp televizyonuna konuştu. Nijeryalı oyuncu, tercihini siyah beyazlı kulüpten yana kullanmasının sebebini açıkladı. İşte o röportajdan dikkat çeken ifadeler...

"BURADA OLMAK İSTEDİM ÇÜNKÜ..."

"Kendimi harika hissediyorum. Burada olmak gerçekten inanılmaz. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Beşiktaş, ülkenin en büyük takımlarından biri. Burada olmak istedim çünkü yeni bir ortam, yeni insanlar ve yeni bir lig görmek isterim. Beşiktaş'tan teklif geldiğinde gerçekten çok etkilendim ve buraya gelmek isterim."

"GELMEDEN ÖNCE KİMSEYLE KONUŞMADIM"

"Türkiye'ye gelmeden önce kimseyle konuşmadım. Sadece internete girip şehre, kulübe, tarihine ve oyuncularına baktım. Tammy'yi zaten Premier Lig'den tanıyorum. Oyunculara, teknik direktöre baktım, o kadar."

"TAM BİR TAKIM OYUNCUSUYUM"

"Ben çok çalışkan bir oyuncuyum. Tam bir takım oyuncusuyum. Sadece kişisel hedeflerim için oynamam. Daha çok takımın kazanması için oynarım. Çünkü takım kazandığında bu tüm oyuncular en iyi olandır. Yani ben tam anlamıyla takım oyuncusuyum diyebilirim."

"BEŞİKTAŞ'TA EN BÜYÜK HEDEFİM..."

"Beşiktaş'ta en büyük hedefim, mümkün olduğunca çok maç kazanmak. Bu galibiyetler bize kupa getirecek ve bizi üst seviyeye taşıyacak. Bu yüzden buranın benim için takıma dahil olmak ve birlikte daha çok maç kazanmak adına harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum."

"TADINI ÇIKARIN"

"Oyunun, sezonun tadını çıkarın. Bence gerçekten harika bir sezon olacak. Burada olmakta çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hepimiz için güzel bir sezon olsun."

"BURAYA İNER İNMEZ..."

"Buraya iner inmez İkinci Başkan beni karşıladı. Beklemiyordum, bu beni çok şaşırttı. Ardından formayı görünce çok sıcak, çok samimi bir karşılama hissettim. Hemen armasını öptüm, bu da çok güzel bir andı."

"FARKLI KULÜPLERDEN TEKLİF ALDIM AMA..."

"Farklı kulüplerden teklifler aldım ama Beşiktaş'ı gördüğümde, 'Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri' dedim. Ayrıca farklı bir ligi denemek istiyordum. O yüzden Beşiktaş'a gelmeye çok istekliydim."

