TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Rav van den Berg sesleri!

Wilfred Ndidi transferini açıklayan Beşiktaş'ta gözler stoper transferine çevrildi.
Bu bağlamda harekete geçen siyah beyazlılar genç bir stopere kancayı taktı.
İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'da forma giyen 21 yaşındaki Hollandalı stoper Rav van den Berg, siyah beyazlıların ilgisini çekti. Geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Van den Berg, 2023 yılında PEC Zwolle'den Middlesbrough'ya transfer olmuştu.
Hollandalı stoper geçtiğimiz sezon 27 maçta görev aldı.