TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta yaprak dökünü! 4 ayrılık birden
Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı. Teknik heyetin raporuna göre takımdan ayrılacak oyuncuları netleştiren yönetim 4 isimle yollarını ayıracak. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Beşiktaş'taki en büyük sorunlardan biri de alınan oyunculara ödenen yüksek maaşlar.
Bu kapsamda yönetim senelik maliyeti 4.5 milyon Euro'yu bulan Alex Oxlade Chamberlain'le yollarını ayırmak için gaza bastı.
Yönetim, sakatlığı nedeniyle İngiltere'de tedavilerine başlanan Chamberlain'e "Kendine kulüp bul" mesajını gönderdi.
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