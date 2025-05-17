TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta yaprak dökünü! 4 ayrılık birden

Siyah beyazlılarda, kiralık olarak gönderilen Al Musrati, Jackson Muleka ve Jean Onana ile yollar ayırılacak.

Norveçli teknik adam, üç oyuncuyu da gelecek sezonun kadro planlamasında düşünmediğini yönetime bildirdi. Cazip bir teklif gelmemesi durumunda ise kiralama formülü tekrar devreye girebilir.