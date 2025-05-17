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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta yaprak dökünü! 4 ayrılık birden

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta yaprak dökünü! 4 ayrılık birden

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı. Teknik heyetin raporuna göre takımdan ayrılacak oyuncuları netleştiren yönetim 4 isimle yollarını ayıracak. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 10:28
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta yaprak dökünü! 4 ayrılık birden

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kiralık olarak takımdan ayrılan 3 futbolcunun geleceği hakkında kararını verdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta yaprak dökünü! 4 ayrılık birden

Siyah beyazlılarda, kiralık olarak gönderilen Al Musrati, Jackson Muleka ve Jean Onana ile yollar ayırılacak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta yaprak dökünü! 4 ayrılık birden

Norveçli teknik adam, üç oyuncuyu da gelecek sezonun kadro planlamasında düşünmediğini yönetime bildirdi. Cazip bir teklif gelmemesi durumunda ise kiralama formülü tekrar devreye girebilir.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta yaprak dökünü! 4 ayrılık birden

Beşiktaş'taki en büyük sorunlardan biri de alınan oyunculara ödenen yüksek maaşlar.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta yaprak dökünü! 4 ayrılık birden

Bu kapsamda yönetim senelik maliyeti 4.5 milyon Euro'yu bulan Alex Oxlade Chamberlain'le yollarını ayırmak için gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta yaprak dökünü! 4 ayrılık birden

Yönetim, sakatlığı nedeniyle İngiltere'de tedavilerine başlanan Chamberlain'e "Kendine kulüp bul" mesajını gönderdi.

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