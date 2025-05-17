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Necip Uysal'a Fair Play ödülü
TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi sonrası siyah- beyazlı oyuncuların tribünleri selamlarken sevinçlerini abartılı yaşamamaları konusunda arkadaşlarını uyaran kaptan Necip Uysal'a ve Beşiktaş-Hatay maçında küme düşen rakip takımı onore ededen hareketinden dolayı siyah- beyazlıları ödüle layık gördü.
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