TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan forvet hamlesi! İşte hedefteki o yıldız
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Yeni sezon hazırlıklarına yoğun şekilde devam eden Beşiktaş, transfer çalışmalarında önceliği hücum hattına verdi. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz günlerde yeniden başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı yönetiminde kadrosunu üst düzey bir golcüyle güçlendirmeyi hedefliyor. İşte gelişmelerin ayrıntıları... (BJK spor haberleri)
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Bu hamleyle taraftara net bir mesaj verilmiş oldu: Hedef tartışmasız bir isimle ileri hattı güçlendirmek.
Sabah gazetesinin haberine göre, daha önce gündeme gelen Paul Onuachu ve Marvin Ducksch gibi isimler listede yer alsa da ilk tercih farklı bir oyuncu.
Beşiktaş'ın forvet listesinin zirvesinde yer alan isim, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Danimarkalı golcü Jonas Wind.
26 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunun devre arasında Kopenhag'dan Wolfsburg'a transfer olmuştu.
Alman ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Wind'in piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Bu sezon 35 maçta görev alan tecrübeli forvet, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Kariyerinde toplam 272 maça çıkan Jonas Wind, 108 gol ve 40 asiste imza atarak istikrarlı bir grafik çizdi.
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