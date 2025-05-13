TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan forvet hamlesi! İşte hedefteki o yıldız

Bu hamleyle taraftara net bir mesaj verilmiş oldu: Hedef tartışmasız bir isimle ileri hattı güçlendirmek.

Sabah gazetesinin haberine göre, daha önce gündeme gelen Paul Onuachu ve Marvin Ducksch gibi isimler listede yer alsa da ilk tercih farklı bir oyuncu.