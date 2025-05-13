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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan forvet hamlesi! İşte hedefteki o yıldız

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan forvet hamlesi! İşte hedefteki o yıldız

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Yeni sezon hazırlıklarına yoğun şekilde devam eden Beşiktaş, transfer çalışmalarında önceliği hücum hattına verdi. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz günlerde yeniden başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı yönetiminde kadrosunu üst düzey bir golcüyle güçlendirmeyi hedefliyor. İşte gelişmelerin ayrıntıları... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 09:30
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan forvet hamlesi! İşte hedefteki o yıldız

Yeni sezon planlamalarına hız veren Beşiktaş, transfer gündeminin merkezine hücum hattını aldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan forvet hamlesi! İşte hedefteki o yıldız

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı yönetiminde kadrosunu güçlü bir forvetle takviye etmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan forvet hamlesi! İşte hedefteki o yıldız

Sezon sonunda kadroda köklü bir revizyon beklenirken gol yollarındaki sorunları çözmek isteyen Beşiktaş yönetimi, forvet transferi için 10 milyon Euro'yu aşan bir bütçe ayırdı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan forvet hamlesi! İşte hedefteki o yıldız

Bu hamleyle taraftara net bir mesaj verilmiş oldu: Hedef tartışmasız bir isimle ileri hattı güçlendirmek.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan forvet hamlesi! İşte hedefteki o yıldız

Sabah gazetesinin haberine göre, daha önce gündeme gelen Paul Onuachu ve Marvin Ducksch gibi isimler listede yer alsa da ilk tercih farklı bir oyuncu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan forvet hamlesi! İşte hedefteki o yıldız

Beşiktaş'ın forvet listesinin zirvesinde yer alan isim, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Danimarkalı golcü Jonas Wind.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan forvet hamlesi! İşte hedefteki o yıldız

26 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunun devre arasında Kopenhag'dan Wolfsburg'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan forvet hamlesi! İşte hedefteki o yıldız

Alman ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Wind'in piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan forvet hamlesi! İşte hedefteki o yıldız

Bu sezon 35 maçta görev alan tecrübeli forvet, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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